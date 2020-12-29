Ремастер Gal Gun Returns не выпустят на Xbox

Создатели ремастера уверяют, что пошли на отмену готовой игры, поскольку хотят сохранить дух оригинала одинаковым на всех платформах. Так что они приносят извинения тем, кто ждал Xbox-версию и сконцентрируются на грядущем релиза на РС и Nintendo Switch: он должен состояться 12 февраля 2021 года.





Знакомые с оригинальной серией рельсовых шутеров Gal Gun могут догадаться, что именно стало камнем преткновения для Xbox. Главный герой игры, студент, получает в своё распоряжение стрелы, напичканные феромонами, и с их помощью должен найти девушку своей мечты.





Сделать это надо до конца дня, но герою мешают десятки других школьниц. Отбивать их навязчивые желания ему приходится с помощью метких «экстази-выстрелов», которые приводят девушек в состояние эйфории.



