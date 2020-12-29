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28 декабря 20, 13:17
Ремастер Gal Gun Returns не выпустят на Xbox
игра
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Студия Inti Creates объявила, что грядущий ремастер Gal Gun Returns не выйдет на Xbox One, хотя работа над портом для консоли Microsoft завершена. Это решение было принято после долгого обсуждения с представителями Microsoft.
Создатели ремастера уверяют, что пошли на отмену готовой игры, поскольку хотят сохранить дух оригинала одинаковым на всех платформах. Так что они приносят извинения тем, кто ждал Xbox-версию и сконцентрируются на грядущем релиза на РС и Nintendo Switch: он должен состояться 12 февраля 2021 года.

Знакомые с оригинальной серией рельсовых шутеров Gal Gun могут догадаться, что именно стало камнем преткновения для Xbox. Главный герой игры, студент, получает в своё распоряжение стрелы, напичканные феромонами, и с их помощью должен найти девушку своей мечты.

Сделать это надо до конца дня, но герою мешают десятки других школьниц. Отбивать их навязчивые желания ему приходится с помощью метких «экстази-выстрелов», которые приводят девушек в состояние эйфории.


Источник: https://www.igromania.ru/
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