Бесплатное сюжетное DLC для Cyberpunk 2077

Подробностями разработчики обещают поделиться уже скоро.





Изначально о будущей поддержке Cyberpunk 2077 планировали рассказать ещё до релиза игры, хотя в августе этого года разработчики уже подтвердили, что игра получит бесплатные дополнения.





В октябре прошлого года руководитель краковского офиса CD Projekt RED Джон Мамайс заявил следующее.





Модель по выпуску бесплатных DLC и крупных платных дополнений для третьего «Ведьмака» отлично сработала. Я не вижу причин, почему мы не должны попытаться повторить успех с Cyberpunk 2077. Пока мы это не обсуждаем, но похоже, это был бы разумный подход.

Джон Мамайс



