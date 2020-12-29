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29 декабря 20, 12:22
Бесплатное сюжетное DLC для Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077
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На официальном сайте Cyberpunk 2077 появилась информация о том, что бесплатное сюжетное дополнение для игры выйдет в начале 2021 года.
Подробностями разработчики обещают поделиться уже скоро.

Изначально о будущей поддержке Cyberpunk 2077 планировали рассказать ещё до релиза игры, хотя в августе этого года разработчики уже подтвердили, что игра получит бесплатные дополнения.

В октябре прошлого года руководитель краковского офиса CD Projekt RED Джон Мамайс заявил следующее.

Модель по выпуску бесплатных DLC и крупных платных дополнений для третьего «Ведьмака» отлично сработала. Я не вижу причин, почему мы не должны попытаться повторить успех с Cyberpunk 2077. Пока мы это не обсуждаем, но похоже, это был бы разумный подход.
Джон Мамайс

Источник: https://www.igromania.ru/
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