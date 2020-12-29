Праздники в Dying Light продолжаются

Вчера первая неделя праздников подошла к концу, и теперь началась вторая, с новыми наградами для игроков.





Зомби явно идут по стопам Гринча, изо всех сил стараясь украсть подарки и испортить атмосферу праздника в Харране. Свежая порция погонь и снежков наверняка заставит их раз и навсегда оставить детские подарки в покое.

Вам мы советуем пока не убирать новогоднюю елку, потому что скоро под ней снова появится кое-что очень приятное для вас.

Techland





И к слову о наградах: если собрать 20 рождественских подарков, можно получить новогодний наряд «Пожиратель праздника». Ну а если всё сообщество игроков соберёт 2,5 млн подарков, геймеры получат чертёж бабулиного эгг-нога.





Зимнее событие в Dying Light продлится до начала следующей недели, вечера 4 января.



