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29 декабря 20, 12:24
Праздники в Dying Light продолжаются
Вчера первая неделя праздников подошла к концу, и теперь началась вторая, с новыми наградами для игроков.
Зомби явно идут по стопам Гринча, изо всех сил стараясь украсть подарки и испортить атмосферу праздника в Харране. Свежая порция погонь и снежков наверняка заставит их раз и навсегда оставить детские подарки в покое.
Вам мы советуем пока не убирать новогоднюю елку, потому что скоро под ней снова появится кое-что очень приятное для вас.
Techland
И к слову о наградах: если собрать 20 рождественских подарков, можно получить новогодний наряд «Пожиратель праздника». Ну а если всё сообщество игроков соберёт 2,5 млн подарков, геймеры получат чертёж бабулиного эгг-нога.
Зимнее событие в Dying Light продлится до начала следующей недели, вечера 4 января.
Источник: https://www.igromania.ru/