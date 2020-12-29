Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.58
USD
28.23
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
29 декабря 20, 12:24
Праздники в Dying Light продолжаются
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В начале прошлой недели в Dying Light стартовало зимнее событие, состоящее из двух частей.
Вчера первая неделя праздников подошла к концу, и теперь началась вторая, с новыми наградами для игроков.

Зомби явно идут по стопам Гринча, изо всех сил стараясь украсть подарки и испортить атмосферу праздника в Харране. Свежая порция погонь и снежков наверняка заставит их раз и навсегда оставить детские подарки в покое.
 
Вам мы советуем пока не убирать новогоднюю елку, потому что скоро под ней снова появится кое-что очень приятное для вас.
Techland

И к слову о наградах: если собрать 20 рождественских подарков, можно получить новогодний наряд «Пожиратель праздника». Ну а если всё сообщество игроков соберёт 2,5 млн подарков, геймеры получат чертёж бабулиного эгг-нога.

Зимнее событие в Dying Light продлится до начала следующей недели, вечера 4 января.

Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Sea of Thieves получила праздничное обновление
Bloodstained: Ritual of the Night получит классический режим
Монстры, выживание — в свежем трейлере Sons of the Forest
Сохранения Cyberpunk 2077 в безопасности
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
S.T.A.L.K.E.R. 2 не будут выпускать на PS4 и Xbox One
noimageБесплатное сюжетное DLC для Cyberpunk 2077
Лента новостей