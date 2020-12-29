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29 декабря 20, 12:27
S.T.A.L.K.E.R. 2 не будут выпускать на PS4 и Xbox One
S.T.A.L.K.E.R. 2
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Прошедшим летом создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 неожиданно показали дебютный трейлер шутера, а также подтвердили статус проекта — временный консольный эксклюзив Xbox Series и PC.
Формально GSC Game World больше не подтвердила никаких платформ для игры, но термин «временный консольный эксклюзив» прямо намекает, что игра появится ещё как минимум на каких-то системах. Предположительно, на PlayStation 5. 

Однако в свете скандала с консольными версиями Cyberpunk 2077, которая практически неиграбельна на PS4 и Xbox One, многие начали переживать за повторение истории, но уже с долгожданным сиквелом «Сталкера». 

PR-менеджер студии Захар Бочаров, впрочем, опроверг планы компании на выпуск S.T.A.L.K.E.R. 2 для консолей уходящего поколения, а в большом треде в Твиттере чётко пояснил — сейчас шутер запланирован для выпуска только для Xbox Series X|S и PC.

«Игра выходит на PC, Xbox Series X и Xbox Series S. На консолях будет в Game Pass с первого дня. На остальные платформы (PS4, PS5 и Xbox One) игра не анонсирована».

У S.T.A.L.K.E.R. 2 нет официальной даты выхода, да и в каких магазинах для PC шутер будет продаваться на релизе — неизвестно. Пользователи предполагали, что у GSC может быть контракт с Epic Games, и первое время игру будут продавать только в EGS — но это лишь догадки. 

Источник: https://www.igromania.ru/
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