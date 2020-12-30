По мотивам «Невероятных приключения ДжоДжо» делают игру

Официальное английское название игры пока неизвестно. Однако проект планируют представить на крупном аниме-фестивале Comicup27, который будет проходить в Шанхае 1 и 2 января 2021 года. Наверняка тогда об игре расскажут подробнее.





JoJo's Bizarre Adventure — серия сэйнэн-манги Хирохико Араки, которая начала публиковаться в 1987. В настоящее время вышло уже 127 томов, и все они рассказывают о приключениях Джонатана Джостера и его потомков, способных применять в бою сверхъестественные силы.





По мотивам манги неоднократно выпускались игры, первая из них появилась в 1993 году для игровой приставки Super Famicom. Самая новая часть, JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Records, вышла в 2017 году на мобильных платформах. В ней участвуют персонажи из первых четырёх частей манги.



