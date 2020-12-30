Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.72
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
30 декабря 20, 12:51
По мотивам «Невероятных приключения ДжоДжо» делают игру
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Японская студия KLab и китайская Shengqu Games объединили свои силы, чтобы выпустить мобильную онлайновую игру по мотивам манги JoJo's Bizarre Adventure («Невероятные приключения ДжоДжо»). Уже открыт её тизер-сайт, но пока что только на китайском языке.
Официальное английское название игры пока неизвестно. Однако проект планируют представить на крупном аниме-фестивале Comicup27, который будет проходить в Шанхае 1 и 2 января 2021 года. Наверняка тогда об игре расскажут подробнее.

JoJo's Bizarre Adventure — серия сэйнэн-манги Хирохико Араки, которая начала публиковаться в 1987. В настоящее время вышло уже 127 томов, и все они рассказывают о приключениях Джонатана Джостера и его потомков, способных применять в бою сверхъестественные силы.

По мотивам манги неоднократно выпускались игры, первая из них появилась в 1993 году для игровой приставки Super Famicom. Самая новая часть, JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Records, вышла в 2017 году на мобильных платформах. В ней участвуют персонажи из первых четырёх частей манги.


Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
В Hardspace: Shipbreaker добавили новый класс кораблей
Throne of Lies: The Online Game of Deceit стала бесплатной
К ролевому боевику Orange Cast выпустили бесплатный пролог
Minecraft стала самой просматриваемой игрой в 2020 году
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
The Innsmouth Case выпустили на Nintendo Switch
noimageРелиз онлайнового боевика CosmicBreak Universal перенесли
noimageАвторы My Time at Sandrock похвастались успехами игры
Лента новостей