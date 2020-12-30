Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.72
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
30 декабря 20, 12:53
Авторы My Time at Sandrock похвастались успехами игры
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Студия Pathea Games собирается весной 2021 года выпустить в Steam сиквел известного ролевого фермерского симулятора My Time at Portia. И до той поры проводит особую кампанию, предлагая всем добавить My Time at Sandrock в список желаемого.
За определённые вехи положены особые награды. И первая из них уже достигнута: игру добавили в желаемое 100 тысяч раз. На это ушло менее двух месяцев. Благодаря этому в игре появится косметика для героев, с помощью которой можно будет подчеркнуть стиль.

Кампания продолжается, и следующее достижение откроет возможность настройки изготавливаемой мебели: игроки смогут комбинировать разные части, чтобы создать предмет по собственному вкусу. В планах также добавление мультиплеера, чтобы игроки могли ходить на свидания, и система детей.

Как и в My Time at Portia, в будущей My Time at Sandrock игроки смогут поучаствовать в восстановлении постапокалиптического мира, разрушенного жадностью, войнами и технологиями. Игру планируют выпустить также на Nintendo Switch, PlayStation и Xbox One, она также появится в других магазинах: WeGame, Epic Games, GOG.


Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
В Star Conflict начали готовиться к масштабной войне
Throne of Lies: The Online Game of Deceit стала бесплатной
К ролевому боевику Orange Cast выпустили бесплатный пролог
Minecraft стала самой просматриваемой игрой в 2020 году
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
The Innsmouth Case выпустили на Nintendo Switch
noimageРелиз онлайнового боевика CosmicBreak Universal перенесли
noimageПо мотивам «Невероятных приключения ДжоДжо» делают игру
Лента новостей