Авторы My Time at Sandrock похвастались успехами игры

За определённые вехи положены особые награды. И первая из них уже достигнута: игру добавили в желаемое 100 тысяч раз. На это ушло менее двух месяцев. Благодаря этому в игре появится косметика для героев, с помощью которой можно будет подчеркнуть стиль.





Кампания продолжается, и следующее достижение откроет возможность настройки изготавливаемой мебели: игроки смогут комбинировать разные части, чтобы создать предмет по собственному вкусу. В планах также добавление мультиплеера, чтобы игроки могли ходить на свидания, и система детей.





Как и в My Time at Portia, в будущей My Time at Sandrock игроки смогут поучаствовать в восстановлении постапокалиптического мира, разрушенного жадностью, войнами и технологиями. Игру планируют выпустить также на Nintendo Switch, PlayStation и Xbox One, она также появится в других магазинах: WeGame, Epic Games, GOG.