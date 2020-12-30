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30 декабря 20, 12:54
Релиз онлайнового боевика CosmicBreak Universal перенесли
игра
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Японская компания CyberStep объявила об отсрочке релиза онлайнового боевика CosmicBreak Universal.
Игра должна была выйти в декабре 2020, но её отложили до марта 2021 года. А 20 января она появится в раннем доступе Steam.

Причиной отсрочки называют невозможность провести все запланированные изменения к сроку. Дополнительное время обеспечит более высокое качество игры. Этому же призван служить и бета-тест, который с января по март будет проходить в Steam.

CosmicBreak Universal будет бесплатной как в ходе раннего доступа, так и после релиза. Так что в тестировании, которое ориентировочно продлится от трёх до пяти недель, могут принять участие все желающие.

CosmicBreak Universal — ремейк онлайновой игры CosmicBreak, которая вышла в Японии в 2008 году. Игровой процесс делает упор на PvP-сражения команд по 30 игроков, а главными героинями выступают аниме-девочки в футуристической экипировке.


Источник: https://www.igromania.ru/
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