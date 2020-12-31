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31 декабря 20, 11:28
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали дебютный геймплейный тизер
Разработчики обещают, что примерно так и будет выглядеть готовая игра: с быстрой сменой декораций, зловещими пейзажами и постоянным ощущением неизбежной опасности, в сопровождении едва различимого гитарного саундтрека.
Ролик довольно короткий, но неожиданно зрелищный. Из него понятно, что главного героя будут звать Скиф — или же он будет расследовать нечто связанное с хозяином потерянного ПДА. В качестве музыкального фона звучит вариация на тему песни «Линия жизни» группы «Сплин».
S.T.A.L.K.E.R. 2 станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series и PC. Под роликом говорится о релизе в 2021 году, хотя авторы игры никаких заявлений о сроках ещё не делали.
Источник: https://www.igromania.ru/