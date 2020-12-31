Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.78
USD
28.30
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
31 декабря 20, 11:31
Игроки World of Warcraft потратили 14 часов на подземелье
World of Warcraft
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В World of Warcraft подземелья эпической сложности, так называемые «мифики», неохотно поддаются неопытным группам, да и слаженным коллективам порой приходится повозиться, особенно когда модификаторы сложатся не в их пользу. И это в очередной раз доказано корейскими игроками.
Группа в составе двух воинов, охотника, шамана и разбойника отправилась в подземелье Шпили Перерождения с ключом 17 уровня. Испытание оказалось для неё слишком сложным, и это сразу стало понятно. Однако игроки решили не сдаваться, пока не доберутся до финала!

Им это удалось. За время прохождения герои умерли 915 раз, а весь поход занял 13 с половиной часов. Всё это время шла трансляция в Twitch, и упорных покорителей подземелья подбадривали всем миром.

Наградой за старания каждому стало 35 анимы.

Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Blizzard рассказала о событиях в World of Warcraft в декабре
Minecraft стала самой просматриваемой игрой в 2020 году
Ремастер Gal Gun Returns не выпустят на Xbox
Бесплатное сюжетное DLC для Cyberpunk 2077
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Авторы Deemo анонсировали футуристический боевик Binary Gods
noimageАвторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали дебютный геймплейный тизер
Лента новостей