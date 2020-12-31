Игроки World of Warcraft потратили 14 часов на подземелье

Группа в составе двух воинов, охотника, шамана и разбойника отправилась в подземелье Шпили Перерождения с ключом 17 уровня. Испытание оказалось для неё слишком сложным, и это сразу стало понятно. Однако игроки решили не сдаваться, пока не доберутся до финала!





Им это удалось. За время прохождения герои умерли 915 раз, а весь поход занял 13 с половиной часов. Всё это время шла трансляция в Twitch, и упорных покорителей подземелья подбадривали всем миром.





Наградой за старания каждому стало 35 анимы.



