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31 декабря 20, 11:31
Игроки World of Warcraft потратили 14 часов на подземелье
В World of Warcraft подземелья эпической сложности, так называемые «мифики», неохотно поддаются неопытным группам, да и слаженным коллективам порой приходится повозиться, особенно когда модификаторы сложатся не в их пользу. И это в очередной раз доказано корейскими игроками.
Группа в составе двух воинов, охотника, шамана и разбойника отправилась в подземелье Шпили Перерождения с ключом 17 уровня. Испытание оказалось для неё слишком сложным, и это сразу стало понятно. Однако игроки решили не сдаваться, пока не доберутся до финала!
Им это удалось. За время прохождения герои умерли 915 раз, а весь поход занял 13 с половиной часов. Всё это время шла трансляция в Twitch, и упорных покорителей подземелья подбадривали всем миром.
Наградой за старания каждому стало 35 анимы.
Источник: https://www.igromania.ru/