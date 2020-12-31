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31 декабря 20, 11:33
Авторы Deemo анонсировали футуристический боевик Binary Gods
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Независимая тайваньская студия Rayark, известная по ритмическому приключению Deemo и серии Cytus, анонсировала свой новый проект.
Он получил название Binary Gods и к нему уже выпустили первый трейлер.

В концепт-видео мы видим сражение девушки-андроида с некоей сущностью из трубок, вероятно, боссом. В процесс то и дело ввязываются миньоны помельче, а сама героиня превращает клинки в огнестрельные орудия.

Пока что разработчики ничего не рассказали о будущем проекте, даже не назвали поддерживаемые платформы. Но по тому, что видно в трейлере, можно предположить, что нас ждёт мобильная игра. К тому же большинство игр Rayark созданы именно для iOS и Android.


Источник: https://www.igromania.ru/
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