Авторы Deemo анонсировали футуристический боевик Binary Gods

Он получил название Binary Gods и к нему уже выпустили первый трейлер.





В концепт-видео мы видим сражение девушки-андроида с некоей сущностью из трубок, вероятно, боссом. В процесс то и дело ввязываются миньоны помельче, а сама героиня превращает клинки в огнестрельные орудия.





Пока что разработчики ничего не рассказали о будущем проекте, даже не назвали поддерживаемые платформы. Но по тому, что видно в трейлере, можно предположить, что нас ждёт мобильная игра. К тому же большинство игр Rayark созданы именно для iOS и Android.



