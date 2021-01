Microsoft подвела итоги 2020 года для команды Xbox

Ролик начинается со слов Фила Спенсера, который отмечает, в какие необычные времена мы с вами живём, желая всем здоровья. И добавляет, насколько важной частью жизни людей стали видеоигры — в 2020-м, когда самоизоляция стала настолько важной, они приобрели особое значение.





За прошедшие месяцы игроки открыли для себя новые возможности, в том числе оценив новинки, среди которых Ori and the Will of the Wisps, Minecraft Dungeons, Microsoft Flight Simulator (пока только на PC, игра выйдет на Xbox Series летом) и многие другие.





Кроме того, игроки особо полюбили виртуальные встречи, а также концерты в той же Fortnite. А конец года запомнился запуском консолей нового поколения, которые призваны приблизить будущее гейминга.





И, конечно же, Microsoft не забыла напомнить о приобретении Bethesda, поблагодарив всех игроков за то, что они продолжают быть частью сообщества Xbox.