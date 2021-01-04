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4 января 21, 13:26
Microsoft подвела итоги 2020 года для команды Xbox
Microsoft
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Microsoft в честь завершения 2020 года подвела его итоги, выпустив небольшое видео и отметив, благодаря чему нам запомнились прошлые 12 месяцев, выдавшиеся очень непростыми.
Ролик начинается со слов Фила Спенсера, который отмечает, в какие необычные времена мы с вами живём, желая всем здоровья. И добавляет, насколько важной частью жизни людей стали видеоигры — в 2020-м, когда самоизоляция стала настолько важной, они приобрели особое значение. 

За прошедшие месяцы игроки открыли для себя новые возможности, в том числе оценив новинки, среди которых Ori and the Will of the Wisps, Minecraft Dungeons, Microsoft Flight Simulator (пока только на PC, игра выйдет на Xbox Series летом) и многие другие. 

Кроме того, игроки особо полюбили виртуальные встречи, а также концерты в той же Fortnite. А конец года запомнился запуском консолей нового поколения, которые призваны приблизить будущее гейминга.

И, конечно же, Microsoft не забыла напомнить о приобретении Bethesda, поблагодарив всех игроков за то, что они продолжают быть частью сообщества Xbox.




Источник: https://www.igromania.ru/
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