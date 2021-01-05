В Steam представлены системные требования Atomic Heart

Действие проекта разворачивается в альтернативном СССР после стремительной технологической революции и создания роботов, интернета и голограмм. Главный герой игры, офицер КГБ, оказывается на Предприятии 3826 в момент массового сбоя системы управления роботами.
Минимальные системные требования
Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 290
Оперативная память — 6 ГБ
Процессор — Intel Core i5-2500K или AMD FX 6300
Место на диске — 22 ГБ.
Рекомендуемые системные требования
Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580
Оперативная память — 8 ГБ
Процессор — Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X
Место на диске — 22 ГБ.
Игра ожидается на PC, PlayStation 4 и Xbox One, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X в этом году.