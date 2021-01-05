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5 января 21, 13:27
В Steam представлены системные требования Atomic Heart
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В Steam можно увидеть системные требования Atomic Heart — готовящегося боевика с элементами RPG, над которой работает студия Mundfish.
Действие проекта разворачивается в альтернативном СССР после стремительной технологической революции и создания роботов, интернета и голограмм. Главный герой игры, офицер КГБ, оказывается на Предприятии 3826 в момент массового сбоя системы управления роботами.

Минимальные системные требования

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 780 или AMD Radeon R9 290 
Оперативная память — 6 ГБ
Процессор — Intel Core i5-2500K или AMD FX 6300
Место на диске — 22 ГБ.

Рекомендуемые системные требования

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580 
Оперативная память — 8 ГБ
Процессор — Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 5 1500X
Место на диске — 22 ГБ.

Игра ожидается на PC, PlayStation 4 и Xbox One, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X в этом году.

Источник: https://www.igromania.ru/
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