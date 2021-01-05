В Cyberpunk 2077 теперь можно играть от третьего лица

Но вскоре после выхода в игре нашли баг, позволяющий видеть Ви со стороны. Правда, оказалось, что у героя нет головы.





Этой возможностью сразу воспользовались модостроители. Jelle Bakker уже выложил на Nexus рабочий вариант модификации с поправленной анимацией и поставленной на место головой. Результат всё ещё далёк от идеала, однако работа над модом продолжается.





TPP Mod WIP Third Person — не единственная заслуживающая внимания модификация на Nexus. Умельцы уже улучшили мини-карту, поправили управление и раскладку, изменили внешность персонажей.





Мод Alternate Crowd Behavior, в частности, исправляет поведение пешеходов. Они больше не исчезают на ровном месте, не сталкиваются друг с другом и не блокируют движение на перекрёстках. Вдобавок их теперь становится больше.





Визуальный фильтр Doom 2077 предназначен для больших любителей пиксельных шутеров, готовых ради стильной картинки смириться с нечитаемостью текстов и иконок интерфейса. Однако игроки шутят, что владельцы PlayStation 4 и слабых РС видят такую картинку и без всяких модов.



