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5 января 21, 13:30
В Cyberpunk 2077 теперь можно играть от третьего лица
Cyberpunk 2077
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Переход Cyberpunk 2077 от вида от третьего лица, как в «Ведьмаке», к варианту с видом из глаз стал одним из первых разочарований для многих игроков.
Но вскоре после выхода в игре нашли баг, позволяющий видеть Ви со стороны. Правда, оказалось, что у героя нет головы.

Этой возможностью сразу воспользовались модостроители. Jelle Bakker уже выложил на Nexus рабочий вариант модификации с поправленной анимацией и поставленной на место головой. Результат всё ещё далёк от идеала, однако работа над модом продолжается.

TPP Mod WIP Third Person — не единственная заслуживающая внимания модификация на Nexus. Умельцы уже улучшили мини-карту, поправили управление и раскладку, изменили внешность персонажей.

Мод Alternate Crowd Behavior, в частности, исправляет поведение пешеходов. Они больше не исчезают на ровном месте, не сталкиваются друг с другом и не блокируют движение на перекрёстках. Вдобавок их теперь становится больше.

Визуальный фильтр Doom 2077 предназначен для больших любителей пиксельных шутеров, готовых ради стильной картинки смириться с нечитаемостью текстов и иконок интерфейса. Однако игроки шутят, что владельцы PlayStation 4 и слабых РС видят такую картинку и без всяких модов.

Источник: https://www.igromania.ru/
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