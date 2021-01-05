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5 января 21, 13:32
Коробочное издание Fahrenheit: 15th Anniversary Edition
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Компания Meridiem Games назвала дату релиза особого коробочного издания Fahrenheit: 15th Anniversary Edition. Владельцы PlayStation 4 смогут купить его 26 января.
Специальный выпуск культовой игры Дэвида Кейджа подготовлен в сотрудничестве с Quantic Dream и приурочен к пятнадцатилетию премьеры проекта. Оригинальная Fahrenheit: Indigo Prophecy вышла в 2005 году на РС, PlayStation 2 и Xbox.

Коробочное издание Fahrenheit: 15th Anniversary Edition выходит с новой версией обложки и с дополнительным футляром. Дополнительно в комплект включены артбук, набор стикеров и благодарственное письмо. Его подписали сотрудники студии, которые участвовали в разработке Fahrenheit.

Источник: https://www.igromania.ru/
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