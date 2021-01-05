Специальный выпуск культовой игры Дэвида Кейджа подготовлен в сотрудничестве с Quantic Dream и приурочен к пятнадцатилетию премьеры проекта. Оригинальная Fahrenheit: Indigo Prophecy вышла в 2005 году на РС, PlayStation 2 и Xbox.





Коробочное издание Fahrenheit: 15th Anniversary Edition выходит с новой версией обложки и с дополнительным футляром. Дополнительно в комплект включены артбук, набор стикеров и благодарственное письмо. Его подписали сотрудники студии, которые участвовали в разработке Fahrenheit.



