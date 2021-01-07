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7 января 21, 13:03
Действие Eden Remains: Arrival происходит после гибели Земли
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Студия Revelation Games, которая делает упор на христианское мировоззрение своих сотрудников, анонсировала свой очередной проект.
Это научно-фантастический боевик с элементами выживания Eden Remains: Arrival.

Действие игры происходит через много лет после того, как астероид разрушил родной мир человечества. Наш герой — элитный десантник, которого отправляют в удалённый исследовательский центр на Эдеме, откуда получен сигнал бедствия. Но наш корабль кто-то сбивает, едва мы доберёмся до цели.

Игрокам предстоит выжить на враждебной планете, добраться до объекта и восстановить связь. А заодно — изучить мистическую историю происхождения древней планеты и узнать, что случилось с инициативой «Эдем».

Revelation Games в 2017 году вынесла на Kickstarter средневековый фэнтези-боевик с элементами выживания Rise of the King, однако кампания провалилась. После отмены краудфандинга создатели перекочевали на Patreon и анонсировали другую выживалку, Kindred: Unlikely Companions, которая тоже канула в Лету.

О сроках релиза Eden Remains: Arrival, ранее известной как Fall of Eden, ничего не известно, но выйдет она на РС.


Источник: https://www.igromania.ru/
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