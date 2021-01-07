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7 января 21, 13:06
Авторы Among the Sleep анонсировали философскую прогулку
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Норвежская студия Krillbite, которая хорошо известна по хоррору Among the Sleep, приключению Mosaic и короткой экспериментальной The Plan, анонсировала свою новую игру.
Это Sunlight, в которой игроков ждёт необычная философская прогулка по лесу.

Лес в Sunlight нарисован вручную под вдохновением от художников-экспрессионистов, таких как Эдвард Мунк. Дополнено всё музыкой Чайковского в исполнении хора и оркестра. Вдобавок собственные голоса-шёпоты получили все лесные деревья, они и будут нас направлять.

Разработчики обещают короткую (примерно на полчаса), но яркую и увлекательную игру-исследование. А выйдет Sunlight в Steam совсем скоро, 14 января. Её оценили в 4 доллара, региональная цена пока неизвестна.


Источник: https://www.igromania.ru/
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