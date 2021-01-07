Авторы Among the Sleep анонсировали философскую прогулку

Это Sunlight, в которой игроков ждёт необычная философская прогулка по лесу.





Лес в Sunlight нарисован вручную под вдохновением от художников-экспрессионистов, таких как Эдвард Мунк. Дополнено всё музыкой Чайковского в исполнении хора и оркестра. Вдобавок собственные голоса-шёпоты получили все лесные деревья, они и будут нас направлять.





Разработчики обещают короткую (примерно на полчаса), но яркую и увлекательную игру-исследование. А выйдет Sunlight в Steam совсем скоро, 14 января. Её оценили в 4 доллара, региональная цена пока неизвестна.



