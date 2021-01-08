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8 января 21, 10:50
Дополнение «Отголоски Атласа» для Path of Exile выйдет на PC
игра
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Разработчики из студии Grinding Gear Games анонсировали дополнение «Отголоски Атласа» для экшен-RPG Path of Exile.
Главные особенности:

Сражение с вплоть до десятью выбранными боссами карт одновременно.
Сражение с новым верховным боссом всего Атласа — Мейвен.
Управление Атласом с помощью региональных древ пассивных умений, которые усиливают встречаемый контент и увеличивают получаемые награды за исследование соответствующих регионов.
Три типа Камней Хранителей, которые можно изменять при помощи ремесла. Эти высокоуровневые предметы позволят улучшить Атлас и награды.
Новая высокоуровневая награда — сфера Мейвен. Улучшает одно случайно выбранное свойство влияния предмета.

Кроме того, игроков ждут 11 новых карт в Атласе, лига Ритуал, 12 улучшенных классов Восхождения, новые предметы, возвращение Жатвы, контракты Кражи и многое другое. Все подробности — по ссылке.

Дополнение «Отголоски Аталаса» выйдет 15 января на PC и 20 января на Xbox и PlayStation.

Что касается Path of Exile 2, то в разговоре с PC Gamer глава Grinding Gear Games Крис Уилсон заявил, что дату релиза объявит уже в этом году, однако сиквел, скорее всего, выйдет где-то в 2022-м.



Источник: https://www.igromania.ru/
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