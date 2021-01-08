Дополнение «Отголоски Атласа» для Path of Exile выйдет на PC

Главные особенности:





Сражение с вплоть до десятью выбранными боссами карт одновременно.

Сражение с новым верховным боссом всего Атласа — Мейвен.

Управление Атласом с помощью региональных древ пассивных умений, которые усиливают встречаемый контент и увеличивают получаемые награды за исследование соответствующих регионов.

Три типа Камней Хранителей, которые можно изменять при помощи ремесла. Эти высокоуровневые предметы позволят улучшить Атлас и награды.

Новая высокоуровневая награда — сфера Мейвен. Улучшает одно случайно выбранное свойство влияния предмета.





Кроме того, игроков ждут 11 новых карт в Атласе, лига Ритуал, 12 улучшенных классов Восхождения, новые предметы, возвращение Жатвы, контракты Кражи и многое другое. Все подробности — по ссылке.





Дополнение «Отголоски Аталаса» выйдет 15 января на PC и 20 января на Xbox и PlayStation.





Что касается Path of Exile 2, то в разговоре с PC Gamer глава Grinding Gear Games Крис Уилсон заявил, что дату релиза объявит уже в этом году, однако сиквел, скорее всего, выйдет где-то в 2022-м.



