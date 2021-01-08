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8 января 21, 10:52
The King of Fighters XV выйдет в этом году
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The King of Fighters XV выйдет в этом году — опубликован свежий трейлер.
Создатели The King of Fighters XV, как и обещали в декабре, представили дебютный трейлер файтинга и объявили, что релиз игры состоится уже в этом году. 

Пока что SNK не называет платформы, на которых выйдет игра, но в ролике сообщают, что новой информацией о The King of Fighters XV поделятся на следующей неделе, выпустив ещё один трейлер. 

Кроме того, разработчики добавляют, что новая часть серии обещает быть такой же динамичной, плюс в The King of Fighters XV добавят то, что сделает игру более захватывающей — элементы, касающиеся звука и визуального ряда, которые было невозможно реализовать в прошлой части. 


Источник: https://www.igromania.ru/
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