Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.78
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
10 января 21, 14:12
Трансмогрификацию хотят добавить в Assassin's Creed Valhalla
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Возможность менять внешний вид элементов доспехов, то есть трансмогрификацию, планируют добавить в Assassin's Creed Valhalla.
Об этом сообщил представитель технической поддержки Ubisoft.

В последние годы функция набирает всё больше популярности, ведь многим игрокам может нравиться внешний вид одного доспеха, но характеристики — другого. Подобная возможность позволяет сохранять стиль и нужные характеристики.

В комментариях на Reddit многие отмечают, что «Вальгалле» эта возможность не так уж и нужна, учитывая возможность улучшать доспехи и ставить на них руны, однако вот CD Projekt стоит добавить в Cyberpunk 2077 такую функцию. 

«По крайней мере в AC Valhalla вы выглядите чуть глуповато только с лучшей экипировкой, однако в Cyberpunk 2077 при выборе лучшей экипировки я бы выглядел разноцветным сутенёром».

Пока неизвестно, когда функцию добавят в «Вальгаллу».

Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Сегодня Assassin's Creed Valhalla получит свежее обновление
В Assassin's Creed Valhalla добавили поддержку DualSense
В Cyberpunk 2077 теперь можно играть от третьего лица
В PUBG началось тестирование термального прицела
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
DF протестировала Destiny 2 для PS5 и Xbox Series
noimageРолик к старту второго эпизода Valorant посвятили агенту
noimageJoe's Diner пропатчили и сделали совместимой с PlayStation 5
Лента новостей