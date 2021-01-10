Трансмогрификацию хотят добавить в Assassin's Creed Valhalla

Об этом сообщил представитель технической поддержки Ubisoft.





В последние годы функция набирает всё больше популярности, ведь многим игрокам может нравиться внешний вид одного доспеха, но характеристики — другого. Подобная возможность позволяет сохранять стиль и нужные характеристики.





В комментариях на Reddit многие отмечают, что «Вальгалле» эта возможность не так уж и нужна, учитывая возможность улучшать доспехи и ставить на них руны, однако вот CD Projekt стоит добавить в Cyberpunk 2077 такую функцию.





«По крайней мере в AC Valhalla вы выглядите чуть глуповато только с лучшей экипировкой, однако в Cyberpunk 2077 при выборе лучшей экипировки я бы выглядел разноцветным сутенёром».





Пока неизвестно, когда функцию добавят в «Вальгаллу».



