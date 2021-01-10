Joe's Diner пропатчили и сделали совместимой с PlayStation 5

Однако создатели Joe's Diner, которая стала частью короткого перечня, решили не оставлять проблему и выпустили патч для проекта, который устранил все проблемы с совместимостью. Он весит 500 мегабайт.





В хорроре игрок начинает работу в заурядном 24-часовом кафе в глуши, однако ночью там начинают возникать духи из враждебных индейских племён. До финала надо прожить 30 ночей — каждая представляет отдельный уровень.





Отзывы о проекте смешанные, да и их катастрофически немного. Тем удивительнее, что разработчики таки решили реализовать совместимость старой игры с PS5.



