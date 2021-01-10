DF протестировала Destiny 2 для PS5 и Xbox Series

Сегодня речь пойдёт о Destiny 2 для PS5 и Xbox Series X|S.





Говорить, правда, особо и не о чем. За графическую основу взяли версию для Xbox One X, только на PS5 и Xbox Series X она работает в 4К, тогда как на Xbox Series S — в 1080р. Визуально DF смутило только низкое качество фильтрации текстур на периферии.





Разница между PS5 и Xbox Series X получилась странная: у PS5 иногда снижается разрешение для удержания кадровой частоты, тогда как на «Икс» шутер всегда работает в 4К, но может терять до 5 FPS в разных сценах.





Обновление. В Digital Foundry подтвердили, что динамическое 4К используется и на Xbox Series X, просто падения более редкие, чем на PS5.





Но в целом все некстген-версии схожи и отлично работают благодаря повышению кадровой частоты до 60 FPS, появлению слайдера поля зрения и ускоренным загрузкам. Вдобавок в «Горнило» для PS5 и Xbox Series X добавили режим со 120 FPS при разрешении 1440р — на Series S такой возможности нет.

Обе старшие консоли неплохо удерживают заявленную частоту, хотя вновь «Икс» чаще теряет кадры.





Специалисты назвали Destiny 2 на консолях нового поколения отличным апгрейдом, однако сейчас есть опасения из-за неравенства — игроки на PS4 и PS4 Pro при 30 FPS играют вместе с владельцами PS5, которые в соревновательном режиме могут выжимать до 120 FPS. Аналогично и на Xbox.





В наступившем году Bungie пообещала добавить полный кроссплей, чтобы владельцы разных устройств могли играть со всеми желающими — общий онлайн между PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Stadia и PC.



