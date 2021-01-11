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11 января 21, 12:15
Боевую систему Gotham Knights полностью переделали
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В интервью изданию GamesRadar разработчики из студии WB Games Montreal поделились новыми подробностями ролевого боевика Gotham Knights, рассказав о боевой системе и прокачке.
Боевую систему полностью переделали, чтобы она хорошо работала в кооперативе. При этом авторы отметили, что Gotham Knights всё ещё броулер, а некоторые механики будут знакомы любителям серии Arkham.

Также авторы напомнили, что сюжет расскажет оригинальную историю во вселенной DC. Он не связан с лором Arkham и не основан на существующих комиксах, книгах и фильмах.

Готэм разделён на пять различных районов. Игрокам предстоит вернуть контроль над каждым из них, в то время как культовые злодеи, такие как Мистер Фриз и таинственный Суд Сов, выходят из тени после падения Тёмного рыцаря.

Ранее уже стало известно, что главных героев будет четверо: Найтвинг, Робин, Бэтгёрл и Красный колпак. Однако Gotham Knights получит поддержку кооператива только на двоих, хотя игру можно полностью пройти в одиночку. Менять персонажей можно практически в любой момент, возвращаясь на базу Белфри.

Кроме того, в Белфри игроки смогут заняться прокачкой способностей, боевой экипировки и костюмов. При этом прогресс сюжета разделён между всеми персонажами, поэтому прокачивать очередного героя с нуля не придётся.

К прогрессу будут привязаны и уровни противников, что позволит игрокам экспериментировать с различными героями и их уникальными стилями игры, оружием и способностями.

Релиз Gotham Knights ожидается уже в этом году на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC.

Источник: https://www.igromania.ru/
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