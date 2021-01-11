Dead By Daylight получит новые анимации

Убийца The Clown получит новую метательную бутылку Afterpiece Antidote. Она разбивается и выпускает жёлтый газ. После активации газ даёт 10% бонус скорости движения всем, кто в него вступает. Перезарядку бутылок снизят до 3 секунд.





Пользовательский интерфейс переделают с нуля. При этом у игроков появиться возможность менять масштаб интерфейса, а у персонажей — портреты.

Представят новые, более реалистичные и плавные анимации выживших. Скорость, ускорение и прочие аспекты персонажей не поменяются.





Вернут матчмейкинг с подбором игроков на основе уровня игры и рейтинги матчмейкинга, а также добавят ранговые награды. Сами ранги не будут использоваться для подбора игроков. Ранги для убийц и выживших будут разделены.





Обновят графику карт Gideon Meat Plant и Crotus Prenn Asylum.



