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11 января 21, 12:17
Dead By Daylight получит новые анимации
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Студия Behaviour Interactive выпустила первый дневник разработчиков Dead By Daylight в новом году. Его посвятили изменениями и нововведениям, которые ждут игроков в ближайшем будущем.
Убийца The Clown получит новую метательную бутылку Afterpiece Antidote. Она разбивается и выпускает жёлтый газ. После активации газ даёт 10% бонус скорости движения всем, кто в него вступает. Перезарядку бутылок снизят до 3 секунд.

Пользовательский интерфейс переделают с нуля. При этом у игроков появиться возможность менять масштаб интерфейса, а у персонажей — портреты.
Представят новые, более реалистичные и плавные анимации выживших. Скорость, ускорение и прочие аспекты персонажей не поменяются.

Вернут матчмейкинг с подбором игроков на основе уровня игры и рейтинги матчмейкинга, а также добавят ранговые награды. Сами ранги не будут использоваться для подбора игроков. Ранги для убийц и выживших будут разделены.

Обновят графику карт Gideon Meat Plant и Crotus Prenn Asylum.



Источник: https://www.igromania.ru/
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