Cyberpunk 2077 уступила лидерство Rust

Творение CD Projekt продолжает вызывать реакцию общественности — недавно на разработчиков подали четвёртый иск, а ещё студией заинтересовались органы власти Польши.





На первое место вырвалась выживалка Rust, которая на этой неделе достигла рекордного пикового онлайна. Следом за ней идёт Valve Index VR Kit.





В целом игры в десятке изменили только свои позиции: следом за Sea of Thieves идут Phasmophobia, Raft и Hades, далее стоит поднявшаяся на восьмое место недавняя операция Counter-Strike: Global Offensive, а замыкают топ Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2.





Чарт с 4 по 10 января





Rust

Valve Index VR Kit

Cyberpunk 2077

Sea of Thieves

Phasmophobia

Raft

Hades

Counter-Strike: Global Offensive - Операция «Сломанный клык»

Grand Theft Auto V

Red Dead Redemption 2.



