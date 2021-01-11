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11 января 21, 12:20
Cyberpunk 2077 уступила лидерство Rust
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После семи недель лидерства Cyberpunk 2077 потеряла первую строчку в чартах Steam, где игры упорядочены по выручке за семь дней. Теперь игра только на третьей позиции.
Творение CD Projekt продолжает вызывать реакцию общественности — недавно на разработчиков подали четвёртый иск, а ещё студией заинтересовались органы власти Польши. 

На первое место вырвалась выживалка Rust, которая на этой неделе достигла рекордного пикового онлайна. Следом за ней идёт Valve Index VR Kit.

В целом игры в десятке изменили только свои позиции: следом за Sea of Thieves идут Phasmophobia, Raft и Hades, далее стоит поднявшаяся на восьмое место недавняя операция Counter-Strike: Global Offensive, а замыкают топ Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2.

Чарт с 4 по 10 января

Rust
Valve Index VR Kit
Cyberpunk 2077
Sea of Thieves
Phasmophobia
Raft
Hades
Counter-Strike: Global Offensive - Операция «Сломанный клык»
Grand Theft Auto V
Red Dead Redemption 2.

Источник: https://www.igromania.ru/
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