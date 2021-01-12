Сражения в Stronghold: Warlords начнутся позже — 9 марта

Команда Firefly Studios отмечает, что в настоящее время мультиплеер игры готов не до конца — с ним возникли некие непредвиденные проблемы, которые требуют исправления. Студия добавляет, что могла бы выпустить режим с будущим обновлением и не переносить Warlords, но это было бы нечестным по отношению к игрокам, которым обещали мультиплеер на релизе.





Разработчики благодарят всех за поддержку и терпение, принося извинения тем, кого огорчила эта новость.





Напомним, изначально Stronghold: Warlords должна была выйти ещё в прошлом сентябре на PC.



