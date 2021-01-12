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12 января 21, 13:47
Сражения в Stronghold: Warlords начнутся позже — 9 марта
Stronghold: Warlords
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Возведение и штурм цитаделей в Stronghold: Warlords должны были начаться уже через 2 недели, 26 января, но разработчики приняли решение перенести стратегию на 9 марта.
Команда Firefly Studios отмечает, что в настоящее время мультиплеер игры готов не до конца — с ним возникли некие непредвиденные проблемы, которые требуют исправления. Студия добавляет, что могла бы выпустить режим с будущим обновлением и не переносить Warlords, но это было бы нечестным по отношению к игрокам, которым обещали мультиплеер на релизе. 

Разработчики благодарят всех за поддержку и терпение, принося извинения тем, кого огорчила эта новость.

Напомним, изначально Stronghold: Warlords должна была выйти ещё в прошлом сентябре на PC.

Источник: https://www.igromania.ru/
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