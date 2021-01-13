Авторы Elite Dangerous перенесли релиз дополнения Odyssey

Релиз PC-версии теперь состоится в конце весны, однако перед этим, в начале весны, игроки получат доступ к альфе, которую будут постепенно пополнять новыми функциями. Доступ к альфе получат обладатели Elite Dangerous: Odyssey Deluxe Alpha и Lifetime Expansion Pass.





Однако больше всего пострадала разработка консольных версий, для PlayStation 4 и Xbox One, которые теперь планируют выпустить только осенью этого года.





Напомним, что главным нововведением дополнения Odyssey станут игровые персонажи, с помощью которых игроки смогут исследовать планеты пешком и участвовать в перестрелках от первого лица. Боевой системе посвятили декабрьский дневник разработчиков.



