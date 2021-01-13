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13 января 21, 15:00
Авторы Elite Dangerous перенесли релиз дополнения Odyssey
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Разработчики из студии Frontier Developments объявили, что пандемия коронавируса повлияла на планы по релизу дополнения Odyssey для космического симулятора Elite Dangerous.
Релиз PC-версии теперь состоится в конце весны, однако перед этим, в начале весны, игроки получат доступ к альфе, которую будут постепенно пополнять новыми функциями. Доступ к альфе получат обладатели Elite Dangerous: Odyssey Deluxe Alpha и Lifetime Expansion Pass.

Однако больше всего пострадала разработка консольных версий, для PlayStation 4 и Xbox One, которые теперь планируют выпустить только осенью этого года.

Напомним, что главным нововведением дополнения Odyssey станут игровые персонажи, с помощью которых игроки смогут исследовать планеты пешком и участвовать в перестрелках от первого лица. Боевой системе посвятили декабрьский дневник разработчиков.

Источник: https://www.igromania.ru/
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