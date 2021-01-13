Honor of Kings - самая кассовая мобильная игра декабря 2020

В прошлом месяце MOBA заработала 258 млн долларов, что на 58% больше, чем в декабре 2019-го. При этом 96% дохода принесли жители Китая.

Вторую строчку удерживает PUBG Mobile. Королевская битва заработала свыше 177 млн долларов, что всего на 7,5% больше, чем годом ранее. Траты геймеров из Китая составили 56%. Вторую строчку удерживает PUBG Mobile. Королевская битва заработала свыше 177 млн долларов, что всего на 7,5% больше, чем годом ранее. Траты геймеров из Китая составили 56%.





Замыкает тройку лидеров Genshin Impact. В декабре 2020 года экшен-RPG заработала 163,5 млн долларов, а общий доход игры с момента выхода достиг почти 560 млн долларов. При этом в декабре жители Китая впервые заняли не первое место по тратам, уступив геймерам из Японии (30,3%).





В первую пятёрку также вошли Pokemon GO ($159,3 млн) и Roblox (рекордные $138,7 млн, что на 75% больше, чем в декабре 2019 года). На Рождество последняя заработала 13 млн долларов всего за один день.











