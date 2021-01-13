В Red Dead Online началась неделя охотников за головами

Кроме того, игроки будут получать на 50% больше RDO $ за поимку легендарных преступников из первоначальной десятки.





За вход в Red Dead Online на этой неделе геймеры получат 1000 очков опыта охотника за головами, а также 100 экспресс-патронов для карабина.





Наконец, до 18 января действуют следующие предложения для охотников за головами:





скидка в 5 золотых слитков на лицензии;

скидка 50% на все костюмы и жесты;

скидка 30% на все варианты оружия, окраски тюремного фургона, аксессуары, сёдла, оружейные пояса и вторые кобуры, а также на револьвер Шофилда, винтовку со скользящим затвором и все карабины.



