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13 января 21, 15:07
В Red Dead Online началась неделя охотников за головами
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В Red Dead Online началась неделя охотников за головами, в рамках которой начисляется вдвое больше опыта роли за всех легендарных преступников и вдвое больше RDO $ за знаменитых преступников из новой подборки: Джин «Бо» Финли, Кармела «Куколка» Монтес и Вирджил «Пастырь» Эдвардс.
Кроме того, игроки будут получать на 50% больше RDO $ за поимку легендарных преступников из первоначальной десятки.

За вход в Red Dead Online на этой неделе геймеры получат 1000 очков опыта охотника за головами, а также 100 экспресс-патронов для карабина.

Наконец, до 18 января действуют следующие предложения для охотников за головами:

скидка в 5 золотых слитков на лицензии;
скидка 50% на все костюмы и жесты;
скидка 30% на все варианты оружия, окраски тюремного фургона, аксессуары, сёдла, оружейные пояса и вторые кобуры, а также на револьвер Шофилда, винтовку со скользящим затвором и все карабины.

Источник: https://www.igromania.ru/
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