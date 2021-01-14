Авторы Guilty Gear Strive рассказали об офлайн-режимах

Tutorial. Обучение, в котором игроки смогут получать советы, адаптированные к нажатиям кнопок и навыкам.





Arcade. Серия матчей с историей каждого персонажа. Сюжет разветвляется в зависимости от того, как проходят матчи. Можно сыграть снова за того же персонажа, чтобы насладиться различными разговорами, зависящими от выбранного маршрута.





Mission. Этот режим предназначен для желающих изучить основы файтингов, различные комбо для каждого персонажа и системы игры. Наградой за прохождение миссий станут очки, открывающие пошаговые презентации, которые могут быть использованы в качестве руководств для различных режимов игры.





Survival. Череда матчей против компьютера. После каждой победы восстанавливается ограниченное количество здоровья, а после определённого количества побед появляются особо сильные противники. Свой результат можно будет сравнить в сетевом рейтинге.





Training. В этом режиме есть списки команд с видео и объяснениями для начинающих, которые могут не понимать, как управлять каждым персонажем, а также множество возможностей для кастомизации для продвинутых игроков.





Versus. Позволяет сыграть как против друзей, так и против компьютера, которому можно выбрать персонажа и уровень сложности. После матча можно увидеть статистику со своими сильными и слабыми сторонами.





Подробностями других офлайн-режимов, таких как Story Mode и Gallery Mode, разработчики поделятся позже.





Guilty Gear Strive выйдет 9 апреля на PlayStation 5, PlayStation 4 и PC (Steam). Обладатели изданий Deluxe и Ultimate для PS5 и PS4 получат доступ к игре на три дня раньше.



