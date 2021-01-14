Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.02
USD
28.05
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
14 января 21, 13:30
В PUBG снова проходит тестирование режима «Арена»
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds объявили о начале второго периода тестирования режима «Арена».
Режим «Арена» рассчитан на 64 игроков, поделённых на отряды, которые высаживаются в закрытые зоны Эрангеля, Мирамара или Санока. Там им предстоит сразиться с одним или двумя другими отрядами. При проигрыше команда теряет 1 из 3 попыток добиться успеха. Если попыток не остаётся, команда выбывает.

Когда в матче остаётся не более 3 отрядов, все они перемещаются на арену, где действует правило внезапной смерти: сражение ведётся до первой победы вне зависимости от количества оставшихся у отрядов попыток.

Отличительной особенностью режима «Арена» стал магазин оружия. Оружие нельзя найти и подобрать в мире игры, но можно купить в «Оружейной» за очки, заработанные во время раундов. Остальные предметы, включая модули, шлемы и бронежилеты, по-прежнему появляются в мире игры.

В рамках нового этапа тестирования игроков ждут вид от третьего лица, новый стандартный пистолет (P18C вместо P1911), улучшения магазина и интерфейса, а также изменения, касающиеся количества получаемых очков.

На PC тестирование режима «Арена» завершится 18 января, а на консолях пройдёт с 21 по 25 января.

Ранее PUBG получила обновление 10.2, в котором игроков ждут новый транспорт Coupe RB, система репутации, изменение наказаний за выход из матча рангового режима, эмоции-трюки для кроссового мотоцикла и другое. 


Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Stardew Valley получила крупное обновление
В PUBG началось тестирование термального прицела
DF протестировала Destiny 2 для PS5 и Xbox Series
Dead By Daylight получит новые анимации
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Fortnite могут добавить экипировку Хищника
noimageАвторы Guilty Gear Strive рассказали об офлайн-режимах
noimageAssassin's Creed Valhalla получит очередное обновление
Лента новостей