В PUBG снова проходит тестирование режима «Арена»

Режим «Арена» рассчитан на 64 игроков, поделённых на отряды, которые высаживаются в закрытые зоны Эрангеля, Мирамара или Санока. Там им предстоит сразиться с одним или двумя другими отрядами. При проигрыше команда теряет 1 из 3 попыток добиться успеха. Если попыток не остаётся, команда выбывает.





Когда в матче остаётся не более 3 отрядов, все они перемещаются на арену, где действует правило внезапной смерти: сражение ведётся до первой победы вне зависимости от количества оставшихся у отрядов попыток.





Отличительной особенностью режима «Арена» стал магазин оружия. Оружие нельзя найти и подобрать в мире игры, но можно купить в «Оружейной» за очки, заработанные во время раундов. Остальные предметы, включая модули, шлемы и бронежилеты, по-прежнему появляются в мире игры.





В рамках нового этапа тестирования игроков ждут вид от третьего лица, новый стандартный пистолет (P18C вместо P1911), улучшения магазина и интерфейса, а также изменения, касающиеся количества получаемых очков.





На PC тестирование режима «Арена» завершится 18 января, а на консолях пройдёт с 21 по 25 января.





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