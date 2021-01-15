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15 января 21, 13:46
Стратегия Star Wars: Empire at War получила свежий патч
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Разработчики из студии Petroglyph совместно с самыми преданными представителями сообщества игроков выпустили свежий патч для Steam-версии стратегии в реальном времени Star Wars: Empire at War, релиз которой состоялся почти 15 лет назад.
Главными «нововведениями» стали две мультиплеерные планетарные карты Utapau и Dathomir из дополнения Forces of Corruption. Эти карты находились в файлах, но никогда не выпускались в оригинальной игре.

Кроме того, список карт пополнили Polus Winds (планета), Peril above Polis (космос), Shipyards of Kuat (космос), Race for Ryloth (космос) и Ryloth Garrison (планета). Эти пять мультиплеерных карт были частью бандла Gold Pack, но так и не попали в Steam-версию.

Наконец, патч внёс ряд улучшений и изменений баланса.

Источник: https://www.igromania.ru/
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