Стратегия Star Wars: Empire at War получила свежий патч

Главными «нововведениями» стали две мультиплеерные планетарные карты Utapau и Dathomir из дополнения Forces of Corruption. Эти карты находились в файлах, но никогда не выпускались в оригинальной игре.





Кроме того, список карт пополнили Polus Winds (планета), Peril above Polis (космос), Shipyards of Kuat (космос), Race for Ryloth (космос) и Ryloth Garrison (планета). Эти пять мультиплеерных карт были частью бандла Gold Pack, но так и не попали в Steam-версию.





Наконец, патч внёс ряд улучшений и изменений баланса.