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15 января 21, 13:48
В Black Ops Cold War добавят карту Express из Black Ops II
Black Ops Cold War
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Издательство Activision поделилось подробностями уже вышедших и грядущих обновлений в рамках первого сезона Call of Duty: Black Ops Cold War.
- Новое оружие — меч Wakizashi (уже доступен).
- Оперативник Zeyna (21 января).
- Мультиплеерная карта Sanatorium для режима Fireteam (уже доступна).
- Мультиплеерная карта Express из Black Ops II для режима 6 на 6 (4 февраля).
- Мультиплеерный режим Dropkick (уже доступен). Две команды по 6 игроков в каждой сражаются за контроль над ядерным чемоданчиком.
- Мультиплеерный режим Snipers Only Moshpit (дата выхода неизвестна). Две команды по 6 игроков в каждой сражаются в Team Deathmatch и Domination на снайперских винтовках.
- Вариация мультиплеерного режима Endurance (дата выхода неизвестна). Десять отрядов по 4 игрока в каждом сражаются на картах Alpine, Ruka и Sanatorium, собирая уран и бомбы. Однако после взрыва одной бомбы её место занимает новая. Лимит очков удвоят до тысячи.
- Режим Cranked для «Зомби». Убийство нежити добавляет времени в таймер до смерти игроков.
- Карты Raid (уже доступна) и Express (4 февраля) для режима Onslaught (только PS4 и PS5) для «Зомби».
- Карта Firebase Z (4 февраля) для «Зомби».

Чтобы отпраздновать продолжение первого сезона, в Black Ops Cold War и Warzone устроили период удвоенного опыта оружия, который завершится 19 января. В режим «Зомби», в свою очередь, можно сыграть бесплатно до 21 числа.

Источник: https://www.igromania.ru/
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