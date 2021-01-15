В Black Ops Cold War добавят карту Express из Black Ops II

- Новое оружие — меч Wakizashi (уже доступен).

- Оперативник Zeyna (21 января).

- Мультиплеерная карта Sanatorium для режима Fireteam (уже доступна).

- Мультиплеерная карта Express из Black Ops II для режима 6 на 6 (4 февраля).

- Мультиплеерный режим Dropkick (уже доступен). Две команды по 6 игроков в каждой сражаются за контроль над ядерным чемоданчиком.

- Мультиплеерный режим Snipers Only Moshpit (дата выхода неизвестна). Две команды по 6 игроков в каждой сражаются в Team Deathmatch и Domination на снайперских винтовках.

- Вариация мультиплеерного режима Endurance (дата выхода неизвестна). Десять отрядов по 4 игрока в каждом сражаются на картах Alpine, Ruka и Sanatorium, собирая уран и бомбы. Однако после взрыва одной бомбы её место занимает новая. Лимит очков удвоят до тысячи.

- Режим Cranked для «Зомби». Убийство нежити добавляет времени в таймер до смерти игроков.

- Карты Raid (уже доступна) и Express (4 февраля) для режима Onslaught (только PS4 и PS5) для «Зомби».

- Карта Firebase Z (4 февраля) для «Зомби».





Чтобы отпраздновать продолжение первого сезона, в Black Ops Cold War и Warzone устроили период удвоенного опыта оружия, который завершится 19 января. В режим «Зомби», в свою очередь, можно сыграть бесплатно до 21 числа.



