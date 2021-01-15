Обновление для Deep Rock Galactic выйдет уже 4 февраля

Главными нововведениями станут биомы Azure Weald и Hollow Bough. В первом игроков ждут новые противники Mactera Tri-Jaws и Mactera Brundle, а во втором — Deeptora Bough Wasps и Stabber Vines.





Также разработчики обновят режимы Elimination, Salvage и Point Extraction.





В Elimination добавят новые вариации противника Dreadnought.





В Salvage игроки смогут взаимодействовать со сломанным M.U.L.E., чтобы получить местоположение его отсутствующих ног. Также игроки получат возможность подключать топливные элементы к капсулам с помощью системы топливопроводов.





В Point Extraction новую модель получит Minehead.





Кроме того, авторы добавят 8 музыкальных треков и несколько танцевальных эмоций, а также представят новый интерфейса торгового терминала.





Одновременно с выходом обновления состоится релиз очередного DLC с косметическими предметами для всех классов.



