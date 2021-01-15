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15 января 21, 13:50
Обновление для Deep Rock Galactic выйдет уже 4 февраля
Deep Rock Galactic
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Coffee Stain Publishing и разработчики из Ghost Ship Games объявили, что следующее обновление под названием New Frontiers для кооперативного боевика Deep Rock Galactic выйдет в Steam уже 4 февраля, а до Xbox One доберётся 11 февраля.
Главными нововведениями станут биомы Azure Weald и Hollow Bough. В первом игроков ждут новые противники Mactera Tri-Jaws и Mactera Brundle, а во втором — Deeptora Bough Wasps и Stabber Vines.

Также разработчики обновят режимы Elimination, Salvage и Point Extraction.

В Elimination добавят новые вариации противника Dreadnought.

В Salvage игроки смогут взаимодействовать со сломанным M.U.L.E., чтобы получить местоположение его отсутствующих ног. Также игроки получат возможность подключать топливные элементы к капсулам с помощью системы топливопроводов.

В Point Extraction новую модель получит Minehead.

Кроме того, авторы добавят 8 музыкальных треков и несколько танцевальных эмоций, а также представят новый интерфейса торгового терминала.

Одновременно с выходом обновления состоится релиз очередного DLC с косметическими предметами для всех классов.

Источник: https://www.igromania.ru/
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