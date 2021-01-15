Пиратские приключения в King of Seas начнутся 18 февраля

Действие King of Seas разворачивается в процедурно генерируемом мире. Игрокам обещают эпическое путешествие в поисках украденного, в финале которого можно стать королём опасных пиратов.





Поскольку пираты немыслимы без кораблей, в распоряжени игроков и будет пять типов судов. Их при этом можно сделать уникальными, используя улучшения, экипировку и даже систему навыков. А управление ими будет зависеть и от погодных условий.





Создатели King of Seas обещают развитую боевую систему, в которой будет три ветки талантов, в каждой из которых — два десятка боевых умений под любой предпочитаемый стиль игры.



