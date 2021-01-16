Tales from the Borderlands перевыпустят для PS5, Xbox Series

Однако в ближайшее время игру должны вернуть в продажу: 18 декабря проекту выдали возрастной рейтинг в США для PS5, Xbox Series и PC. Это означает, что переиздание уже фактически готово к релизу, несмотря на отсутствие какого-либо анонса.





Tales from the Borderlands считается одной из лучших игр Telltale, которая подойдёт даже тем, кто не любит саму Borderlands — разработчикам удалось создать интересных персонажей и увлекательный сюжет с тоннами отсылок к массовой культуре. И всё это с хорошим юмором.



