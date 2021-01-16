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16 января 21, 13:57
Tales from the Borderlands перевыпустят для PS5, Xbox Series
Tales from the Borderlands
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После развала прежней Telltale многие игры компании стали недоступны — среди них была и комедийная Tales from the Borderlands.
Однако в ближайшее время игру должны вернуть в продажу: 18 декабря проекту выдали возрастной рейтинг в США для PS5, Xbox Series и PC. Это означает, что переиздание уже фактически готово к релизу, несмотря на отсутствие какого-либо анонса. 

Tales from the Borderlands считается одной из лучших игр Telltale, которая подойдёт даже тем, кто не любит саму Borderlands — разработчикам удалось создать интересных персонажей и увлекательный сюжет с тоннами отсылок к массовой культуре. И всё это с хорошим юмором. 

Источник: https://www.igromania.ru/
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