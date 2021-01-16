Monster Jam Steel Titans получит продолжение

В новой части игровой мир станет ещё больше, добавится пять новых крупных локаций для исследования. Ростер монстер-траков расширится, теперь число машин достигнет 38, включая Sparkle Smash, Megalodon, Higher Education, Avenger и Backwards Bob.





Вдобавок в игре появится мультиплеерный режим. Игроки смогут поучаствовать как в состязаниях на стадионе, так и в соревнованиях по фристайлу или заездах по путевым точкам. В онлайновых режимах могут объединиться до шести игроков.





Monster Jam Steel Titans 2 выйдет 2 марта на PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и Google Stadia.



