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16 января 21, 14:00
В Moving Out появится «обратный» режим Moving In
игра
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Студии SMG и Devm Games анонсировали очередное обновление для своего симулятора команды грузчиков Moving Out.
И оно переворачивает весь игровой процесс с ног на голову, ведь в нём добавлен новый режим Moving In.

Как известно, смысл игры в том, чтобы в кооперативе с друзьями как можно быстрее вынести из квартиры или дома всю мебель и погрузить её в фургон. Новый режим позволяет увидеть, что с ней случается после этого: в нём мы должны внести мебель в пустое жильё и расставить её по местам.

В новом режиме можно пройти 12 уровней. Помимо этого, разработчики добавят парочку новых танцевальных движений, дополнительные одёжки и улучшенный режим помощи. Он позволяет увеличить режим времени, пропустить некоторые уровни и убрать опасности.

Moving Out доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и РС. Грядущее обновление выйдет скоро на всех платформах одновременно.


Источник: https://www.igromania.ru/
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