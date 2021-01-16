В Moving Out появится «обратный» режим Moving In

И оно переворачивает весь игровой процесс с ног на голову, ведь в нём добавлен новый режим Moving In.





Как известно, смысл игры в том, чтобы в кооперативе с друзьями как можно быстрее вынести из квартиры или дома всю мебель и погрузить её в фургон. Новый режим позволяет увидеть, что с ней случается после этого: в нём мы должны внести мебель в пустое жильё и расставить её по местам.





В новом режиме можно пройти 12 уровней. Помимо этого, разработчики добавят парочку новых танцевальных движений, дополнительные одёжки и улучшенный режим помощи. Он позволяет увеличить режим времени, пропустить некоторые уровни и убрать опасности.





Moving Out доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и РС. Грядущее обновление выйдет скоро на всех платформах одновременно.



