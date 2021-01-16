Rogue Heroes: Ruins of Tasos выходит 2 февраля

Игра появится на Nintendo Switch и РС 23 февраля. А пока в Steam и магазине Nintendo доступна бесплатная демоверсия.





Действие Rogue Heroes: Ruins of Tasos происходит в обширном мире, полном секретов и опасностей. Тёмные силы вырвались на свободу, и богини ищут героев, которые помогут с ними справиться. Отправляться на бой с титанами можно как в одиночку, так и в кооперативе до четырёх игроков, в онлайне или по локальной сети.





Каждое прохождение Rogue Heroes будет уникальным благодаря процедурной генерации подземелий. А добытые в них трофеи помогут расширить родную деревню.

Каждое новое здание в ней даёт бонусы для всего отряда, которые помогут справиться с испытаниями.



