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17 января 21, 14:59
В HITMAN III для EGS могут добавить перенос уровней из Steam
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Недавно IO Interactive опубликовала большой гайд к релизу HITMAN III, из которого стало известно о том, что обещанный перенос уровней из Steam-версий первой и второй частей в триквел для EGS не удалось реализовать.
По этому случаю разработчики с Epic Games подготовили несколько компенсаций:

H1 раздадут всем покупателям H3 в течение первых 10 дней
на H2 будут действовать большие скидки в течение первых 14 дней. 

Однако многих такой расклад не удовлетворил — почему они должны покупать то, что они уже приобретали, даже по большой скидке? Как оказалось, правда, ситуация ещё может разрешиться. 

Учредитель и глава Epic Games Тим Суини рассказал, что компания совместно с IOI ищут способы реализовать перенос покупок из Steam. Также разработчик отверг теорию игроков о том, что фирма сама виновата в сложившейся ситуации. 

«Намеренно Epic Games бы никогда не создала ситуацию, в которой владельцу игры в Steam пришлось бы вновь покупать её в Epic Games Store для доступа ко всем преимуществам».

HITMAN III выходит 20 января на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и PC. Игра появится без перевода.

Источник: https://www.igromania.ru/
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