В HITMAN III для EGS могут добавить перенос уровней из Steam

По этому случаю разработчики с Epic Games подготовили несколько компенсаций:





H1 раздадут всем покупателям H3 в течение первых 10 дней

на H2 будут действовать большие скидки в течение первых 14 дней.





Однако многих такой расклад не удовлетворил — почему они должны покупать то, что они уже приобретали, даже по большой скидке? Как оказалось, правда, ситуация ещё может разрешиться.





Учредитель и глава Epic Games Тим Суини рассказал, что компания совместно с IOI ищут способы реализовать перенос покупок из Steam. Также разработчик отверг теорию игроков о том, что фирма сама виновата в сложившейся ситуации.





«Намеренно Epic Games бы никогда не создала ситуацию, в которой владельцу игры в Steam пришлось бы вновь покупать её в Epic Games Store для доступа ко всем преимуществам».





HITMAN III выходит 20 января на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и PC. Игра появится без перевода.



