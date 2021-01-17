Новое расширение Path of Exile установило рекорд

Впрочем, дополнение вызвало проблемы с серверами: некоторых игроков время от времени отключает, истекает время для действий на сервере, а иногда предметы дублируются или удаляются.





Впервые с 2013 года наши серверы баз данных оказались перегруженными, что проявляется периодическим отказом различных серверных действий (это может касаться и сохранений действий игроков).

Хотя в 99% случаев игроки всё ещё могут нормально играть, 1% неполадок в данный момент доставляет большие неудобства пользователям, и за это мы приносим извинения.





При этом создатели игры знают, что требуется сделать для решения ситуации, и работают над этим. Студия Grinding Gear Games, если не обращать внимание на проблемы, очень довольна запуском расширения.





На консолях «Отголоски Атласа» появятся уже 20 января. А дату релиза второй части, напомним, должны объявить в этом году, но игра, скорее всего, выйдет где-то в 2022-м.



