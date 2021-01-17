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17 января 21, 15:00
Новое расширение Path of Exile установило рекорд
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Позавчера для Path of Exile на PC вышло свежее расширение «Отголоски Атласа», которое, как пишут разработчики, привлекло большое количество игроков — одновременно в игре находилось около 265 тысяч человек, что на 11% больше, чем во время прошлого рекорда.
Впрочем, дополнение вызвало проблемы с серверами: некоторых игроков время от времени отключает, истекает время для действий на сервере, а иногда предметы дублируются или удаляются. 

Впервые с 2013 года наши серверы баз данных оказались перегруженными, что проявляется периодическим отказом различных серверных действий (это может касаться и сохранений действий игроков).
 
Хотя в 99% случаев игроки всё ещё могут нормально играть, 1% неполадок в данный момент доставляет большие неудобства пользователям, и за это мы приносим извинения.

При этом создатели игры знают, что требуется сделать для решения ситуации, и работают над этим. Студия Grinding Gear Games, если не обращать внимание на проблемы, очень довольна запуском расширения. 

На консолях «Отголоски Атласа» появятся уже 20 января. А дату релиза второй части, напомним, должны объявить в этом году, но игра,  скорее всего, выйдет где-то в 2022-м.

Источник: https://www.igromania.ru/
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