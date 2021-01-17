Головоломку The Pedestrian выпустят на консолях

Премьера оказалась успешной, игра получила крайне положительные отзывы. И теперь разработчики готовятся выпустить её на консолях.





На PlayStation 5 и PlayStation 4 The Pedestrian выйдет уже 29 января, причём для PlayStation 5 готовят специальную версию, не полагаясь на совместимость. Идёт также работа над изданиями для Xbox Series и Xbox One. А со временем игра появится также и на Nintendo Switch.





Особенность The Pedestrian в том, что всё действие в ней происходит на дорожных знаках. Игроки должны довести до цели нарисованного человечка, выбирая подходящий путь и решая головоломки, чтобы он мог перебраться с одного знака на другой.



