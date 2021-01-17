Real Heroes: Firefighter HD выйдет на РС 21 января

Игра, созданная студиями Epicenter и Scientifically Proven, доступна на PlayStation 4, а в прошлом году вышла на Nintendo Switch.





Для РС создатели готовят улучшенную и обновлённую версию, с разрешением 1440p и реалистичной системой огня. Игрокам выпадет роль пожарного-спасателя, едва закончившего обучение. Его первое место работы — большая пожарная часть Лос-Анджелеса, где пожары и землетрясения — обыденное явление.





В сюжетном режиме карьеры — более девяти уровней и локаций. Бороться с опасностями и спасать выживших игрокам предстоит, используя реальные инструменты современных пожарных. А над озвучкой работали Джеймс Марстерс («Баффи — истребительница вампиров»), Джек МакГи («Спаси меня»), Майкл Джейс («Щит») и другие профессиональные актёры.





Real Heroes: Firefighter HD будет с 21 января продаваться в Steam и GOG.



