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17 января 21, 15:03
Real Heroes: Firefighter HD выйдет на РС 21 января
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Издательство Ziggurat объявило, что выпустит на РС симулятор Real Heroes: Firefighter HD.
Игра, созданная студиями Epicenter и Scientifically Proven, доступна на PlayStation 4, а в прошлом году вышла на Nintendo Switch.

Для РС создатели готовят улучшенную и обновлённую версию, с разрешением 1440p и реалистичной системой огня. Игрокам выпадет роль пожарного-спасателя, едва закончившего обучение. Его первое место работы — большая пожарная часть Лос-Анджелеса, где пожары и землетрясения — обыденное явление.

В сюжетном режиме карьеры — более девяти уровней и локаций. Бороться с опасностями и спасать выживших игрокам предстоит, используя реальные инструменты современных пожарных. А над озвучкой работали Джеймс Марстерс («Баффи — истребительница вампиров»), Джек МакГи («Спаси меня»), Майкл Джейс («Щит») и другие профессиональные актёры.

Real Heroes: Firefighter HD будет с 21 января продаваться в Steam и GOG. 


Источник: https://www.igromania.ru/
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