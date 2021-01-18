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18 января 21, 12:45
Control пополнит библиотеку Xbox Game Pass для PC
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Компания Microsoft объявила, что уже на этой неделе боевик Control пополнит библиотеку Xbox Game Pass для PC. Это случится в четверг, 21 января.
Напомним, что в начале декабря прошлого года Control уже пополнила библиотеку Xbox Game Pass для консолей.

Control вышла в августе 2019 года на PS4, Xbox One и PC, а в октябре 2020-го добралась до Switch. В декабре прошлого года стало известно, что тираж игры превысил 2 млн копий. При этом большая часть продаж пришлась на цифру.

На PS5 и Xbox Series релиз Control состоится 2 февраля в цифре и 2 марта на дисках. Бесплатное обновление до некстген-версий ждёт только обладателей Ultimate Edition для PS4 и Xbox One.

Источник: https://www.igromania.ru/
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