Control пополнит библиотеку Xbox Game Pass для PC

Напомним, что в начале декабря прошлого года Control уже пополнила библиотеку Xbox Game Pass для консолей.





Control вышла в августе 2019 года на PS4, Xbox One и PC, а в октябре 2020-го добралась до Switch. В декабре прошлого года стало известно, что тираж игры превысил 2 млн копий. При этом большая часть продаж пришлась на цифру.





На PS5 и Xbox Series релиз Control состоится 2 февраля в цифре и 2 марта на дисках. Бесплатное обновление до некстген-версий ждёт только обладателей Ultimate Edition для PS4 и Xbox One.



