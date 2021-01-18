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18 января 21, 12:46
Авторы Elite Dangerous: Odyssey рассказали о поселениях
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Студия Frontier Developments продолжает работу над дополнением Odyssey к космическому симулятору Elite Dangerous.
И в новой сессии вопросов и ответов разработчки рассказали подробности об одном из ключевых нововведений аддона, поселениях.

Планетарные аванпосты могут быть как активными, так и заброшенными или находящимися в состоянии войны. Обычно поселения хорошо защищены, и в случае атаки они будут бросать в бой всё больше подкреплений.

Чтобы захватить аванпост, придётся вначале найти способ отключить его защиту. В противном случае даже ковровая бомбардировка может не возыметь успеха. Но если полностью разрушить поселение, оно не будет оставаться таким вечно: постепенно в него будут возвращаться обитатели, и со временем оно возродится.

Каждое поселение принадлежит определённой фракции, и с ней связаны все обитатели и их миссии. Однако на терминалах можно найти поручения и от других фракций системы. Вдобавок в портах и на пограничных аванпостах могут собираться самые разные путешественники и торговцы.

Релиз Elite Dangerous: Odyssey недавно отложили до конца весны. Но довольно скоро разработчики планируют начать его альфа-тестирование.


Источник: https://www.igromania.ru/
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