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19 января 21, 13:05
Симулятор выживания про викингов Valheim выйдет 2 февраля
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Coffee Stain Publishing и Iron Gate Studio объявили, что симулятор выживания Valheim выйдет в раннем доступе Steam уже 2 февраля.
Valheim — это симулятор выживания в открытом мире с процедурной генерацией, вдохновлённый скандинавской мифологией и культурой викингов.

Игрокам предстоит отвоевать десятый мир от древних врагов Одина, строить медовые залы и замки, создавать оружие и доспехи и плавать по морям в поисках новых горизонтов.

В основе боевой системы лежат уклонения и блок, а также широкий выбор оружия для сражений с боссами из мифов и легенд. При этом в Valheim можно играть как в одиночку, так и вместе с девятью друзьями.

Дата выхода Valheim из раннего доступа пока неизвестна.


Источник: https://www.igromania.ru/
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