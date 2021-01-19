Симулятор выживания про викингов Valheim выйдет 2 февраля

Valheim — это симулятор выживания в открытом мире с процедурной генерацией, вдохновлённый скандинавской мифологией и культурой викингов.





Игрокам предстоит отвоевать десятый мир от древних врагов Одина, строить медовые залы и замки, создавать оружие и доспехи и плавать по морям в поисках новых горизонтов.





В основе боевой системы лежат уклонения и блок, а также широкий выбор оружия для сражений с боссами из мифов и легенд. При этом в Valheim можно играть как в одиночку, так и вместе с девятью друзьями.





Дата выхода Valheim из раннего доступа пока неизвестна.



