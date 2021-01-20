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20 января 21, 11:04
В Fortnite добавят форму 23 футбольных клубов
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Разработчики из Epic Games объявили, что уже 23 января в Fortnite добавят набор «Решающий удар» из 10 экипировок футболистов и футболисток, каждую из которых можно превратить в форму одного из 23 известных футбольных клубов.
Manchester City FC
Juventus
AC Milan
Inter Milan
AS Roma
Seattle Sounders FC
Atlanta United
Los Angeles FC
Santos FC
Wolves
West Ham United FC
Sevilla FC
Sporting CP
Borussia Mönchengladbach
FC Schalke 04
VFL Wolfsburg
Rangers FC
Celtic FC
Cerezo Osaka
Melbourne City FC
Sydney FC
Western Sydney Wanderers
EC Bahia

Также 23 января в магазине предметов появится новая эмоция — «Прыжок Пеле».

При этом у игроков королевской битвы есть возможность получить набор «Решающий удар» и эмоцию «Прыжок Пеле» уже сегодня, 20 января. Шанс выиграть новые предметы получат участники турнира Кубок Pelé.

Наконец, принять участие в собственном футбольном турнире можно в творческом режиме Fortnite.


Источник: https://www.igromania.ru/
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