В Fortnite добавят форму 23 футбольных клубов

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Также 23 января в магазине предметов появится новая эмоция — «Прыжок Пеле».





При этом у игроков королевской битвы есть возможность получить набор «Решающий удар» и эмоцию «Прыжок Пеле» уже сегодня, 20 января. Шанс выиграть новые предметы получат участники турнира Кубок Pelé.





Наконец, принять участие в собственном футбольном турнире можно в творческом режиме Fortnite.



