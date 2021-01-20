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20 января 21, 11:06
Демоверсия платформера Balan Wonderworld выйдет 28 января
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Издательство Square Enix и разработчики из студии Arzest объявили, что демоверсия экшен-палтформера Balan Wonderworld выйдет для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и PC (Steam) уже 28 января.
В демоверсии игроки получат доступ к первым двум актам и битве с боссом первого мира, первым актам четвёртого и шестого миров, а также к хабу Isle of Tims. Кроме того, демоверсия получит поддержку локального кооператива на двоих.

Действие Balan Wonderworld разворачивается вокруг театра, труппой которого управляет таинственный маэстро Балан. Главные герои Эмма и Лео, звёзды труппы, используют способности разных костюмов в Мире Чудес. Игроков ждёт 12 сказок с уровнями-лабиринтами, загадками, ловушками и мини-играми.

Разработку Balan Wonderworld возглавляют Наото Осима и Юдзи Нака, создатели серии Sonic the Hedgehog. Релиз игры состоится 26 марта.

Источник: https://www.igromania.ru/
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