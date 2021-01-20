Демоверсия платформера Balan Wonderworld выйдет 28 января

В демоверсии игроки получат доступ к первым двум актам и битве с боссом первого мира, первым актам четвёртого и шестого миров, а также к хабу Isle of Tims. Кроме того, демоверсия получит поддержку локального кооператива на двоих.





Действие Balan Wonderworld разворачивается вокруг театра, труппой которого управляет таинственный маэстро Балан. Главные герои Эмма и Лео, звёзды труппы, используют способности разных костюмов в Мире Чудес. Игроков ждёт 12 сказок с уровнями-лабиринтами, загадками, ловушками и мини-играми.





Разработку Balan Wonderworld возглавляют Наото Осима и Юдзи Нака, создатели серии Sonic the Hedgehog. Релиз игры состоится 26 марта.



