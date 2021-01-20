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20 января 21, 11:08
Two Point Hospital получит новое консольное издание
Two Point Hospital
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Издательство SEGA и разработчики из Two Point Studios анонсировали релиз Two Point Hospital: JUMBO Edition для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
В новое издание войдут:

основная игра;
бесплатное обновление с R.E.M.I.X. 1-2 и Room Templates;
DLC Bigfoot, Pebberley Island, Close Encounters и Off the Grid;
наборы предметов Retro Items Pack и Exhibition Items Pack.

Two Point Hospital уже доступна на консолях в виде Console Edition, которое включает только дополнения Bigfoot и Pebberley Island. Остальные DLC обладатели Console Edition смогут получить, обновив игру до JUMBO Edition или купив дополнения по отдельности.

При этом бесплатное обновление получат и обладатели Console Edition. Помимо вышеперечисленных нововведений авторы исправят некоторые ошибки и улучшат стабильность игры.

Релиз Two Point Hospital: JUMBO Edition состоится 5 марта.

Источник: https://www.igromania.ru/
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