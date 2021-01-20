Two Point Hospital получит новое консольное издание

В новое издание войдут:





основная игра;

бесплатное обновление с R.E.M.I.X. 1-2 и Room Templates;

DLC Bigfoot, Pebberley Island, Close Encounters и Off the Grid;

наборы предметов Retro Items Pack и Exhibition Items Pack.





Two Point Hospital уже доступна на консолях в виде Console Edition, которое включает только дополнения Bigfoot и Pebberley Island. Остальные DLC обладатели Console Edition смогут получить, обновив игру до JUMBO Edition или купив дополнения по отдельности.





При этом бесплатное обновление получат и обладатели Console Edition. Помимо вышеперечисленных нововведений авторы исправят некоторые ошибки и улучшат стабильность игры.





Релиз Two Point Hospital: JUMBO Edition состоится 5 марта.



