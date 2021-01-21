Рогалик Skul: The Hero Slayer вышел из раннего доступа Steam

Главным героем стал скелет по имени Скал, один из приспешников короля демонов. Скал оказался единственным, кто избежал плена, после того как императорская армия разгромила цитадель демонов.





Основная особенность Скал — возможно получать дополнительные способности в зависимости от надетого черепа. Одновременно герой может использовать до двух черепов, которые можно менять прямо во время боя.





В версии 1.0 игроков ждут две последние главы с огромными боссами в конце каждой, более 50 различных черепов, завершённая предыстория Скала, новые NPC, карты для каждой главы, ловушки и устройства, а также переработанные способности, улучшенные противники и боссы.



