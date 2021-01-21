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21 января 21, 12:53
Рогалик Skul: The Hero Slayer вышел из раннего доступа Steam
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Издательство NEOWIZ и разработчики из студии SouthPAW Games объявили, что их экшен-рогалик Skul: The Hero Slayer вышел из раннего доступа Steam, в котором находился с февраля прошлого года.
Главным героем стал скелет по имени Скал, один из приспешников короля демонов. Скал оказался единственным, кто избежал плена, после того как императорская армия разгромила цитадель демонов.

Основная особенность Скал — возможно получать дополнительные способности в зависимости от надетого черепа. Одновременно герой может использовать до двух черепов, которые можно менять прямо во время боя.

В версии 1.0 игроков ждут две последние главы с огромными боссами в конце каждой, более 50 различных черепов, завершённая предыстория Скала, новые NPC, карты для каждой главы, ловушки и устройства, а также переработанные способности, улучшенные противники и боссы.


Источник: https://www.igromania.ru/
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