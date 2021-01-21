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21 января 21, 12:55
Авторы Valorant значительно переработали карту Split
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Разработчики из студии Riot Games выпустили патч для соревновательного шутера Valorant, в котором значительно переработали карту Split.
По словам авторов, цель обновления — увеличение возможностей атакующих, а также уменьшение количества зон с шансом атаки 50% и глубины некоторых угловых зон. Теперь определённые области карты стали более открытыми, что увеличило ширину проходов к точкам.

Кроме того, разработчики внесли изменения в баланс агента Jett, добавили возможность скрыть матчи «Своей игры» из истории матчей, чтобы другие игроки не следили за тренировками профессионалов, а также изменили ограничения за неактивность во время подбора игроков и перед началом игры.

Наконец, авторы исправили некоторые ошибки игры.

Источник: https://www.igromania.ru/
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